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| | Цымбалюк-Романовская снова обнажилась для постельного фото

Цымбалюк-Романовская снова обнажилась для постельного фото

Сегодня, 16:37
Виталина Цымбалюк-Романовская в последние месяцы всегда стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. На этот раз она привлекла внимание, обнародовав постельное фото из сказочной фотосессии.

Цымбалюк-Романовская снова обнажилась для постельного фото

 

Экс-супруги Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян с осени прошлого года стали одними из главных ньюсмейкеров отечественного шоу-бизнеса. По количеству снятых о ней программ пианистка обогнала даже скандально известную Диану Шурыгину, и все равно экс-жена известного актера не перестает удивлять публику. Недавно она снялась в сказочной фотосесии. В личном микроблоге Цымбалюк-Романовская обнародовала один из снимков, отличающийся особой пикантностью. На фото пианистка лежит в постели обнаженная, ее тело прикрывает лишь легкий шарф, сама же она занята чтением нот.

 

Пользователи оценили такой образ, особенно он понравился представителям мужского пола.
Виктория Озерова
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