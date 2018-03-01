Цымбалюк-Романовская снова обнажилась для постельного фото

Виталина Цымбалюк-Романовская в последние месяцы всегда стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. На этот раз она привлекла внимание, обнародовав постельное фото из сказочной фотосессии.

Экс-супруги Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян с осени прошлого года стали одними из главных ньюсмейкеров отечественного шоу-бизнеса. По количеству снятых о ней программ пианистка обогнала даже скандально известную Диану Шурыгину, и все равно экс-жена известного актера не перестает удивлять публику. Недавно она снялась в сказочной фотосесии. В личном микроблоге Цымбалюк-Романовская обнародовала один из снимков, отличающийся особой пикантностью. На фото пианистка лежит в постели обнаженная, ее тело прикрывает лишь легкий шарф, сама же она занята чтением нот.

Виктория Озерова

Пользователи оценили такой образ, особенно он понравился представителям мужского пола.