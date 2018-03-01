"Прекрасный подоконник": Катя Жужа выставила ягодицы напоказ

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Катя Жужа опубликовала новую фотографию. Телеведущая выбрала весьма интересную позу для снимка.

, - начинается текст публикации, далее Катя рассказывает о том, что приехала в стоматологическую клинику. В ожидании она решила прилечь на подоконник, где ее припекло солнце. «Солнышко меня прибило», - об этом рассказывает продолжение текста к фото. Жужа выбрала довольно интересную позу, на фото она лежит на боку, согнув ноги в коленях. На заднем фоне отчетливо видно, что клиника располагается на первом этаже и любой желающий или случайно проходящий мимо мог увидеть освещенные солнцем ягодицы Екатерины.Напомним, что Катя Жужа является бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2», появившись там впервые в 2011 году. Она уходила с проекта, но позже вернулась, сначала как ведущая новостного блога в 2016.