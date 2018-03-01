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| | Модель Наоми Кэмпбелл призналась в романе с молодым рэпером после общих секс-фото

Модель Наоми Кэмпбелл призналась в романе с молодым рэпером после общих секс-фото

Сегодня, 16:33
47-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась в «голой» фотосессии для глянцевого издания GQ, но не одна. Компанию ей составил молодой рэп-исполнитель Skepta, недавно отметивший 35-летие. На снимках звезды предстали как любовники, в чем и призналась впоследствии «черная пантера».

Модель Наоми Кэмпбелл призналась в романе с молодым рэпером после общих секс-фото

 

Манекенщица и музыкант познакомились еще в октябре прошлого года благодаря общим друзьям. Несмотря на то, что их уже видели вместе, до сегодняшнего дня никто из партнеров официально не подтверждал романа.

Модель Наоми Кэмпбелл призналась в романе с молодым рэпером после общих секс-фото

 

И только несколько часов назад в аккаунте Наоми в Instagram появилось неоднозначное пикантное фото. На нем были видны тела двух молодых людей. Одно из них явно принадлежало Наоми, а обладателем другого мог оказаться Skepta. Следующий снимок для обложки глянца подтвердил догадку – ребята запечатлелись вместе в чем мать родила, тем самым ответив утвердительно на вопрос: пара ли они?

Модель Наоми Кэмпбелл призналась в романе с молодым рэпером после общих секс-фото

 

О личной жизни музыканта не известно ничего, чего не скажешь о «черной пантере». Романтические связи Наоми уже не раз становились темой для пересудов. К примеру, ее отношения с голливудским актером Робертом де Ниро или миллиардером Владиславом Ворониным. Поклонники модели рады за нее, но не скрывают опасений, что молодой возлюбленный может разбить ей сердце.
Дарья Светозарова
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