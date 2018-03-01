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| | "Дом-2": Дарья Пынзарь появилась на откровенном видео

"Дом-2": Дарья Пынзарь появилась на откровенном видео

Сегодня, 16:10
Российская знаменитость Дарья Пынзарь отправилась отдыхать в солнечную Аланию. В этом турецком курорте девушка продолжает публиковать для фолловеров снимки и видео со своим участием.

"Дом-2": Дарья Пынзарь появилась на откровенном видео

 

Находясь в Алании, Пынзарь отправилась на морское побережье, окунаясь в теплые воды моря и радуясь яркому и приятному солнцу. Дарья выложила в Instagram видеоролик, где радуется жизни на фоне моря, размахивая руками на песке. Задний фон ролика радует глаз: солнце, волны и красивая природа не могут восхищать любого фаната, просматривающего посты Дарьи Пынзарь.

"Дом-2": Дарья Пынзарь появилась на откровенном видео

 

Подписчики принялись высказываться касательно записи с отдыха звезды «Дом-2». Они называют ее «красавицей», а также сопоставляют с теми лучами солнца, которые видны в обнародованном кадре. Восхищающиеся фолловеры поставили Дарье больше 21 тысячи лайков за «морское фото».
Никита Готский
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