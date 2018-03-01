Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

Звезда российской поп-музыки Сергей Лазарев опубликовал новое видео в своём Instagram с просьбой к поклонникам. Артист попросил рассказать, когда он выглядит лучше.

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своём микроблоге видео, где сравнивает два фото, 2011 и 2018 годов. Под роликом он спросил у поклонников:. В обсуждении поучаствовали уже больше 1200 поклонников певца.

Виктория Ниц

Большинство сходятся на том, что Сергей Лазарев хорош всегда:. Некоторые отметили, что с возрастом артист стал выглядеть гораздо мужественнее и поэтому нравится им больше:. Сергея Лазарева должно порадовать, что почти никто из фанатов не выбрал его юную «версию».