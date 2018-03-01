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| | Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

Сегодня, 15:52
Звезда российской поп-музыки Сергей Лазарев опубликовал новое видео в своём Instagram с просьбой к поклонникам. Артист попросил рассказать, когда он выглядит лучше.

Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

 

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своём микроблоге видео, где сравнивает два фото, 2011 и 2018 годов. Под роликом он спросил у поклонников: «2011 против 2018! Какой вариант вам нравится больше?». В обсуждении поучаствовали уже больше 1200 поклонников певца.

Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

 

Большинство сходятся на том, что Сергей Лазарев хорош всегда: «Вы и там и там красивый!», «Одно лицо», « Супер великолепен обожаю тебя радость моя», «Сергей, вы красавчик! На обеих фотографиях, на той вы более молоды, юны, а на этой вы прям мужественный такой, мне нравится, я вас люблю». Некоторые отметили, что с возрастом артист стал выглядеть гораздо мужественнее и поэтому нравится им больше: «2018», «Возмужал», «В лице 2018 чувствую силу мудрости, зрелость. Мне 2018 - ценю жизненный опыт во взгляде». Сергея Лазарева должно порадовать, что почти никто из фанатов не выбрал его юную «версию».
Виктория Ниц
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