Сергей Лазарев обратился к поклонникам со странной просьбой

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своём микроблоге видео, где сравнивает два фото, 2011 и 2018 годов. Под роликом он спросил у поклонников: «2011 против 2018! Какой вариант вам нравится больше?». В обсуждении поучаствовали уже больше 1200 поклонников певца.
Большинство сходятся на том, что Сергей Лазарев хорош всегда: «Вы и там и там красивый!», «Одно лицо», « Супер великолепен обожаю тебя радость моя», «Сергей, вы красавчик! На обеих фотографиях, на той вы более молоды, юны, а на этой вы прям мужественный такой, мне нравится, я вас люблю». Некоторые отметили, что с возрастом артист стал выглядеть гораздо мужественнее и поэтому нравится им больше: «2018», «Возмужал», «В лице 2018 чувствую силу мудрости, зрелость. Мне 2018 - ценю жизненный опыт во взгляде». Сергея Лазарева должно порадовать, что почти никто из фанатов не выбрал его юную «версию».