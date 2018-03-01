Рапунцель во время драки вырвали клок волос

В ходе драки, произошедшей из-за молодого человека на проекте «Дом-2», сестре Ольги Рапунцель вырвали клок волос.





Отметим, что беременная Ольга Рапунцель изначально была против участия в проекте «Дом-2» своей родной сестры. Девушки даже поскандалили из-за этого и теперь мало общаются.

Пелагея Лебединская

В недавнем времени в проекте «Дом-2» приняла участие родная сестра Ольги Рапунцель Алена. Придя на проект, она сразу же начала встречаться с Ильей Яббаровым. Однако так быстро разгоревшаяся страсть у Ильи к девушке так же быстро и угасла. Очень скоро он начал изменять Алене и пара рассталась. Виновницей расставания стала Ольга Жарикова. Алена Рапунцель не смогла простить измену любимого и решила расквитаться с разлучнице. Девушка пришла в спальню соперницы с рулоном туалетной бумаги и ёршиком для чистки унитазов. Дабы этими предметами указать любовнице насколько она низко опустилась и насколько теперь «грязная». Между ними развязалась драка, в ходе которой Алене соперница вырвала клок волос.