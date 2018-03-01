Рапунцель во время драки вырвали клок волос

В недавнем времени в проекте «Дом-2» приняла участие родная сестра Ольги Рапунцель Алена. Придя на проект, она сразу же начала встречаться с Ильей Яббаровым. Однако так быстро разгоревшаяся страсть у Ильи к девушке так же быстро и угасла. Очень скоро он начал изменять Алене и пара рассталась. Виновницей расставания стала Ольга Жарикова. Алена Рапунцель не смогла простить измену любимого и решила расквитаться с разлучнице. Девушка пришла в спальню соперницы с рулоном туалетной бумаги и ёршиком для чистки унитазов. Дабы этими предметами указать любовнице насколько она низко опустилась и насколько теперь «грязная». Между ними развязалась драка, в ходе которой Алене соперница вырвала клок волос.
Рапунцель во время драки вырвали клок волосСегодня, 16:00
Участница нашумевшего телешоу "Дом-2" Ольга Рапунцель не одобряет появление своей родной сестры Алены на телепроекте. Ольга считает, что родственница может
Младшую сестру Ольги Рапунцель Алену Савкину обвиняют в съемках в порнофильмах. Ныне она участвует в проекте «Дом-2».
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель смогла простить измену своего любимого мужчины.