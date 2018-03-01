Поклонники раскритиковали странную юбку Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте поделилась фотографией в новой юбке. Подписчикам юбка показалась странной, они посчитали, что она сшита из тюля.

Певица Кристина Орбакайте поделилась снимком с подписчиками на своей странице в социальной сети. Фото было сделано на модной премии от журнала Moda Topical. Кристина Орбакайте совместно с Михаилом Земцовым победила в номинации «История любви». На мероприятие певица пришла в рубашке песчаного света и пышной юбке с узором из серебристых звезд. На ногах певицы красуются светлые сапожки.Большинству поклонников Орбакайте образ пришелся по вкусу, посчитав стиль певицы сексуальным и потрясающим. По их мнению, многие звезды одеваются крайне безвкусно, и им стоило бы взять пример с Кристины. Но нашлись и те, кто решил съязвить насчет внешнего вида певицы, посчитав юбку сшитой из тюля, а рубашку полностью неподходящей, а стилиста Орбакайте обвинили в безвкусице. Сама же певица в тексте публикации указала, что юбка от Elisabetta Franchi.