Фанаты нашли настоящего отца дочери Волочковой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в честь наступления весны опубликовала любовное фото. Рядом с ней присутствует мужчина, который очень схож с дочерью звезды.

Никита Готский

Волочкова не перестает радовать подписчиков своими новыми фотографиями и комментариям к ним. На этот раз отечественная знаменитость решила вместе с поклонниками порадоваться наступлению марта - первого весеннего месяца. В связи с этим она обнародовала пост, где предстала вместе с мужчиной, обнимающим Анастасию. «Весна пора любви и радости», -подписала фотографию российская звезда балета. Судя по подписи, парочка находится в некоем «Отрадаклубе», где их и запечатлел фотограф.Фолловеры немедленно принялись высказывать свои мысли о данном снимке. По их мнению, мужчина очень напоминает дочь Волочковой, сама же балерина ничего не сказала по этому поводу. Любуясь изображением, поклонники написали ряд комплиментов в адрес автора поста, не забыв пожелать ей любви в весенний период года.