NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Крис Хесмворт хочет сняться в спин-оффе «Людей в черном»

Крис Хесмворт хочет сняться в спин-оффе «Людей в черном»

Сегодня, 15:34
Звезда киноцикла о скандинавском боге грома Торе Крис Хемсворт рассматривает возможность принять участие в съемках продолжения знаменитой фантастической саги «Люди в черном». Предполагается, что потенциальный персонаж Хемсворта «подсидит» уже известных агентов Джея и Кея в исполнении Томми ли Джонса и Уилла Смита.

Крис Хесмворт хочет сняться в спин-оффе «Людей в черном»

 

В режиссерском кресле новой картины окажется Феликс Гэри Грей. Руководство студии Columbia проинформировало о вероятном создании спин-оффа вселенных «Людей в черном» и «Мачо и ботана». О перезапуске франшизы ранее сообщал и Ченинг Татум, однако никаких подробностей о примерной дате съемок и синопсисе кинофильма не говорил.

В очередном фильме о «Людях в черном» главными будут три героя. Роль, которую могут предложить звезде фильма «Тор», состоит в воплощении на экране третьего агента, еще одного напарника Кея и Джея, который будет проходит обучение в секретной организации. Есть сведения, что в картине примут участие актеры из «Мачо и ботана», которые случайно окажутся в водовороте борьбы с инопланетными преступниками. Предположительно, их задействуют в камео, как анонсе будущей полноценной картины.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»
Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»

Режиссер из США Феликс Гэри Грей, принявший участие в создании «Форсажа 8» и «Законопослушного гражданина», планирует «мягкий» перезапуск знаменитой

В следующих «Людях в черном» главную роль сыграет женщина
В следующих «Людях в черном» главную роль сыграет женщина

Четвертая часть фантастического фильма "Люди в черном" может быть снята и без участия запомнившихся зрителям актеров. Кроме того, место Уилла Смита в ней

Продюсеры спин-оффа «Гарри Поттера» нашли актрису на главную роль
Продюсеры спин-оффа «Гарри Поттера» нашли актрису на главную роль

Известно, что продюсеры спин-оффа «Гарри Поттера» утвердили актрису на главную роль. Ей станет Кэтрин Уотестон, получившая известность, благодаря фильму

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости