Крис Хесмворт хочет сняться в спин-оффе «Людей в черном»

Звезда киноцикла о скандинавском боге грома Торе Крис Хемсворт рассматривает возможность принять участие в съемках продолжения знаменитой фантастической саги «Люди в черном». Предполагается, что потенциальный персонаж Хемсворта «подсидит» уже известных агентов Джея и Кея в исполнении Томми ли Джонса и Уилла Смита.

Дарья Светозарова

В режиссерском кресле новой картины окажется Феликс Гэри Грей. Руководство студии Columbia проинформировало о вероятном создании спин-оффа вселенных «Людей в черном» и «Мачо и ботана». О перезапуске франшизы ранее сообщал и Ченинг Татум, однако никаких подробностей о примерной дате съемок и синопсисе кинофильма не говорил.В очередном фильме о «Людях в черном» главными будут три героя. Роль, которую могут предложить звезде фильма «Тор», состоит в воплощении на экране третьего агента, еще одного напарника Кея и Джея, который будет проходит обучение в секретной организации. Есть сведения, что в картине примут участие актеры из «Мачо и ботана», которые случайно окажутся в водовороте борьбы с инопланетными преступниками. Предположительно, их задействуют в камео, как анонсе будущей полноценной картины.