Анна Седокова показала, как её сын говорит первое слово

Певица Анна Седокова показала новое видео с сыном. Он уже говорит первое слово.

На своей странице в Instagram Анна Седокова порадовала подписчиков новым видео с сыном. В ролике Анна играет с мальчиком Гектором и уговаривает его изобразить, как едет машинка и сказать «мама». Видео певица украсила забавной маской из Instagram, а под публикацией написала:. До этого артистка рассказывала поклонникам, что её сын всего лишь однажды сказал «мама» и больше пока не говорит.

Виктория Ниц

Подписчикам певицы понравилось трогательное видео мамы с сыном: «Вы такие милые», «Такой милаш красивенький», «Такой обаятельный мальчишка!». Другие призвали Седокову не фантазировать и спокойно ждать, когда Гектор заговорит:. В любом случае всего за 10 минут видео певицы посмотрели почти 28 тысяч раз.