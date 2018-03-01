Анна Седокова показала, как её сын говорит первое слово

На своей странице в Instagram Анна Седокова порадовала подписчиков новым видео с сыном. В ролике Анна играет с мальчиком Гектором и уговаривает его изобразить, как едет машинка и сказать «мама». Видео певица украсила забавной маской из Instagram, а под публикацией написала: «Мне кажется ему просто нравится мамина настойчивость. И ещё мне кажется он сказал мне «Пока». Ну и конечно я понимаю , что это была не МАМА, но если слушать из другой комнаты при включённой воде и телевизоре , то в принципе похоже». До этого артистка рассказывала поклонникам, что её сын всего лишь однажды сказал «мама» и больше пока не говорит.
Подписчикам певицы понравилось трогательное видео мамы с сыном: «Вы такие милые», «Такой милаш красивенький», «Такой обаятельный мальчишка!». Другие призвали Седокову не фантазировать и спокойно ждать, когда Гектор заговорит: «Из другой комнаты при включенной воде и телевизоре там не такое услышишь и напридумаешь всякое». В любом случае всего за 10 минут видео певицы посмотрели почти 28 тысяч раз.