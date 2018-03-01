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| | Илана Юрьева влюбилась в мужа из-за ягод

Илана Юрьева влюбилась в мужа из-за ягод

Сегодня, 15:13
Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о своей личной жизни. По ее словам, она влюбилась в своего второго мужа из-за ягод.

Илана Юрьева влюбилась в мужа из-за ягод

 

Юрьева дважды выходила замуж. Ее первым избранником являлся музыкант Антон Юрьев, но эта связь продлилась недолго. Во второй раз звезда «Уральских пельменей» вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Дылдина. Мужчина занимается разведением пчел, но покорил он свою любимую не медом. Как признается Илана, всему виной ягоды. Как оказалось, Дмитрий так усердно кормил женщину ягодами, что та быстро полюбила его.

Пара воспитывает двухлетнюю дочь Диану. Актриса старается быть как хорошей матерью, так и супругой. При этом у нее остается ощущение неудовлетворенности собой. По мнению Иланы, дабы хорошо сочетать семью, материнство и карьеру, необходимо найти гармонию. Участница «Уральских пельменей» добавляет, если интуитивно это сделать проблематично, то следует расписать свой график, чтобы там всему имелось свое время.
Никита Готский
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