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| | Самбурской подарили Bentley на день рождения

Самбурской подарили Bentley на день рождения

Сегодня, 14:18
Сегодня знаменитая российская актриса и ведущая Настасья Самбурская празднует свой день рождения. Именно поэтому она решила опубликовать на своей странице снимки подарков.

Самбурской подарили Bentley на день рождения

 

Новый снимок шокировал поклонников, в хорошем смысле этого слова. На фото изображена машина марки Bentley. Однако не настоящая, а игрушечная, на дистанционном управлении. Фотографию Самбурская сопроводила постом, в котором написала, что день рождения она праздновала со своими друзьями. И именно в 31 ее мечта сбылась – ей подарили автомобиль. В завершении своего сообщения Настасья написала, что если кому-то до 31 никто не подарил такое авто, то это означает, что она «лохушка». Подписчики под фото написали много комментариев с поздравлениями. Они написали также и слова восхищения своим кумиром, так как считают ее самой открытой девушкой.

Самбурской подарили Bentley на день рождения

 

Ранее Настасья Самбурская опубликовала фотографию, на которой предстала перед поклонниками в библиотеке среди книг, в основном вокруг знаменитости лежали издания «Русские ценные бумаги» и «Международное публичное право».
Анна Котова
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