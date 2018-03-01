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| | «Не будь колбасой!»: Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе

«Не будь колбасой!»: Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе

Сегодня, 14:01
Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе, где сравнила некоторых девушек с колбасой. Ролик можно увидеть в личном микроблоге Блёданс в Instagram.

«Не будь колбасой!»: Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе

 

Не секрет, что многие отечественные и зарубежные знаменитости зарабатывают на рекламе в Instagram. Так недавно Эвелина Блёданс удивила новым роликом, в котором появилась с колбасой в руках. Таким образом, телеведущая рассказала о важности выбирать правильные женские колготки, чтобы не напоминать мужчинам колбасные изделия.

«Не будь колбасой!»: Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе

 

Поклонники были удивлены рекламой, но оценили чувство юмора Блёданс: «Вы забавная. Приятно посмеяться», «Колбасные бабы», «Эвелина сегодня особенно прелестна», «Как же вы великолепно выглядите, какой у вас голос!», «Смешная реклама, а главное - правдиво», «Вот это колбаса!».
Светлана Славянская
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