«Не будь колбасой!»: Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе

Эвелина Блёданс снялась в сомнительной рекламе, где сравнила некоторых девушек с колбасой. Ролик можно увидеть в личном микроблоге Блёданс в Instagram.

Не секрет, что многие отечественные и зарубежные знаменитости зарабатывают на рекламе в Instagram. Так недавно Эвелина Блёданс удивила новым роликом, в котором появилась с колбасой в руках. Таким образом, телеведущая рассказала о важности выбирать правильные женские колготки, чтобы не напоминать мужчинам колбасные изделия.

Светлана Славянская

Поклонники были удивлены рекламой, но оценили чувство юмора Блёданс: «Вы забавная. Приятно посмеяться», «Колбасные бабы», «Эвелина сегодня особенно прелестна», «Как же вы великолепно выглядите, какой у вас голос!», «Смешная реклама, а главное - правдиво», «Вот это колбаса!».