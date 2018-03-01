Пугачева похвалила Собчак, облившую водой Жириновского

Примадонна Алла Пугачева довольна, что Ксения Собчак окатила водой Владимира Жириновского. Ранее ведущая и политик встретились на дебатах.

Никита Готский

Пугачева рада выступлением на дебатах претендента на пост президента РФ Ксении Собчак. В соцсети Алла Борисовна положительно относится к действиям дочери первого губернатора Санкт-Петербурга, когда та облила водой лидера ЛДПР.Прежде Пугачева являлась доверенным лицом Михаила Прохорова. Владимир Вольфович встречался с ней во время дебатов и высказался, применив весь свой богатый словарный запас. С Собчак председатель ЛДПР встретился в студии «России 1». Он решил перебить кандидата в главы государства Сергея Бабурина, после чего Ксения попросила эпатажного политика вести себя более спокойно. В ответ Жириновский напомнил Собчак о ее работе в «Дом-2», отметив, что там творится «разврат». На это ведущая ответила, что участники проекта ведут себя приличнее политика. Экс-участница телестройкии Екатерина Колисниченко считает, что Ксения сама спровоцировала скандал для привлечения внимания к своей особе.