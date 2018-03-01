Знаменитости запустили флешмоб в поддержку Ксении Собчак, как женщины

Флешмоб под названием «Женщины вместе» был запущен в поддержку известной телеведущей, а ныне и политического деятеля Ксении Собчак. В рамках флешмоба знаменитости выкладывают в Сети свои мысли относительно уничижения женщин, как это произошло с Ксенией на дебатах.

Александр Вест

В связи с хамским поведением Владимира Жириновского, Ксении Собчак пришлось облить его водой вследствие неоднократных нецензурных выражений, высказанных политиком в сторону телеведущей. Многие женщины, услышав ругательства, которые высказывал в эфире дебатов Жириновский, возмутились неприемлемым поведением политика. В поддержку Собчак многие знаменитые личности стали высказываться по поводу неравноправия между полами, сопровождая свои послания в Сети хештегом #женщинывместе.В поддержку Собчак выступила её коллега Ксения Бородина заметила, что дебаты должны быть экспрессивными, но отстаивание своей точки зрения с помощью ругательств является непозволительным. Также поддержала Ксению и Яна Рудковская, которая посетовала на то, что Владимир Жириновский воспринимал Собчак как женщину, а не как кандидата в президенты. Поддержку Ксении выразили ещё и Алла Пугачева, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.