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| | Певица из Алтая сыграет перед Тимати и Фадеевым в "Песнях" на ТНТ

Певица из Алтая сыграет перед Тимати и Фадеевым в "Песнях" на ТНТ

Сегодня, 01:30
Певица из Алтайского края Полина Холод поучаствует в музыкальном шоу на ТНТ под названием «Песни». Об этом сообщает сама девушка.

Певица из Алтая сыграет перед Тимати и Фадеевым в "Песнях" на ТНТ

 

По словам Полины, решение появиться перед судьями «Песен» появилось довольно неожиданно. Кастинг пройдет в Новосибирске, куда и отправилась на последнем автобусе из Бийска певица. В проекте телеканала ее привлекло название передачи, а так как у Полины есть свои авторские композиции, она приняла решение сыграть на шоу.

Холод рассказывает, что неоднократно подавала заявку на участие в иных музыкальных проектах, но выступить ей так и не удавалось. Теперь же она сможет продемонстрировать свой талант перед жюри, в составе которого находятся Тимати и Максим Фадеев. Если ведущие ответят ей положительно, Полина станет участником реалити-шоу, финалист которого может получить 5 миллионов рублей и контракт с Тимати или Фадеевым.
Никита Готский
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