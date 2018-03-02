Певица из Алтая сыграет перед Тимати и Фадеевым в "Песнях" на ТНТ

Певица из Алтайского края Полина Холод поучаствует в музыкальном шоу на ТНТ под названием «Песни». Об этом сообщает сама девушка.

Никита Готский

По словам Полины, решение появиться перед судьями «Песен» появилось довольно неожиданно. Кастинг пройдет в Новосибирске, куда и отправилась на последнем автобусе из Бийска певица. В проекте телеканала ее привлекло название передачи, а так как у Полины есть свои авторские композиции, она приняла решение сыграть на шоу.Холод рассказывает, что неоднократно подавала заявку на участие в иных музыкальных проектах, но выступить ей так и не удавалось. Теперь же она сможет продемонстрировать свой талант перед жюри, в составе которого находятся Тимати и Максим Фадеев. Если ведущие ответят ей положительно, Полина станет участником реалити-шоу, финалист которого может получить 5 миллионов рублей и контракт с Тимати или Фадеевым.