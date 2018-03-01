Сменила засаленную куртейку на страшные штаны: Волочкова снова не угодила фанатам

Прославленная балерина Анастасия Волочкова снова не угодила своим многочисленным поклонникам, раскритиковавшим её из-за внешнего вида. В этот раз шквал критики в адрес балерины был выдвинут из-за якобы неправильного выбора одежды для тренировок.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой была обнародована публикация, на которой балерина снова порадовала своих подписчиков мастерски исполненным шпагатом, его фанаты нередко выпрашивают у знаменитости. Однако некоторые пользователи возмутились выбором одеяния, которое было на балерине во время тренировок. Ранее Волочкову уже не раз критиковали за выбор одежды, а в этот раз в центре внимания оказались её штаны, которые, по мнению подписчиков, выглядели как-то странно.В комментариях поклонники Волочковой заметили, что с годами балерина утратила чувство стиля и женственности, которые сопутствовали ей в прошлом, вознося карьеру на невиданные высоты. Заметим, что на подобные выпады со стороны фанатов Анастасия никак не отреагировала.