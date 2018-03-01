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| | Отшлепай свой грязный экран: Водонаева озвучила игру 18+

Отшлепай свой грязный экран: Водонаева озвучила игру 18+

Сегодня, 14:02
Российская ведущая Алена Водонаева озвучивает свою новую мобильную программу 18+. Ролик записи с участием звезды опубликован в Instagram.

Отшлепай свой грязный экран: Водонаева озвучила игру 18+

 

Алена Водонаева продолжает рассказывать своим поклонникам о процедуре создания ее личного приложения, которое уже доступно в предзаказе. Сейчас ведущая занимается озвучкой новинки. Как пишет Алена, в программе имеются довольно колкие фразы, поэтому ее не рекомендуется запускать в местах большого скопления людей.

Ведущая обещает поклонникам много интересных бонусов. Подписчики Водонаевой ожидают выхода приложения, а сам ролик озвучки ведущей набрал более 17 тысяч лайков спустя 18 минут после публикации.
Никита Готский
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