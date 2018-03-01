Отшлепай свой грязный экран: Водонаева озвучила игру 18+

Российская ведущая Алена Водонаева озвучивает свою новую мобильную программу 18+. Ролик записи с участием звезды опубликован в Instagram.

Никита Готский

Алена Водонаева продолжает рассказывать своим поклонникам о процедуре создания ее личного приложения, которое уже доступно в предзаказе. Сейчас ведущая занимается озвучкой новинки. Как пишет Алена, в программе имеются довольно колкие фразы, поэтому ее не рекомендуется запускать в местах большого скопления людей.Ведущая обещает поклонникам много интересных бонусов. Подписчики Водонаевой ожидают выхода приложения, а сам ролик озвучки ведущей набрал более 17 тысяч лайков спустя 18 минут после публикации.