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| | Волочковой запретили публично обнажаться и пить

Волочковой запретили публично обнажаться и пить

Сегодня, 13:39
Специалист по решению женских проблем Катрин Форс проанализировала поведение Анастасии Волочковой и дала ей несколько советов, как стать счастливой. Прежде всего, считает Форс, балерине нужно перестать публично обнажаться и выставлять свою личную жизнь напоказ.

Волочковой запретили публично обнажаться и пить

 

Один из самых известных в Москве экспертов по решению женских проблем Катрин Форс решила помочь Анастасии Волочковой. Специалист считает, что балерина слишком часто выставляет напоказ интимные подробности жизни и подает плохой пример своей дочери. Катрин Форс посоветовала балерине не делиться в Сети «голыми» фото, так как это может привести к алкоголизму, лишнему весу и депрессии. Также эксперт порекомендовала Волочковой вести себя не так вызывающе – «снизить градус эпатажа». Форс отметила, что любовники, которых выбирает себе балерина, совсем ей не подходят.

Эксперт уверена, что если балерина будет следовать ее советам, то непременно станет счастливой.
Виктория Озерова
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