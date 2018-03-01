Ноги некрасивые, поза неестественная: Фанаты критикуют Екатерину Варнаву

На своей странице в Instagram знаменитая ведущая Катя Варнава опубликовала новое фото, которое удивило поклонников. Дело в том, что она предстала перед фолловерами в неестественной позе.

На новой публикации Варнава изображена в момент движения на лестнице. Однако не только это привлекло внимание поклонников, а то, что на этом снимке у знаменитости некрасивые ноги. Саму фотографию Катя Варнава сопроводила постом, в котором написала, что сегодня нормальный день, так как на улице и мороз, и солнце. В конце поста она спросила у своих подписчиков, готовы ли они к весне. На этот вопрос пользователи оставили много комментариев, в которых написали, что готовы к любой весне, какой бы она не была. Также они написали много восхищенных слов по поводу звезды и самого снимка.

Анна Котова

Ранее Катя Варнава призналась, что не любит караоке, так как не умеет петь, но есть одна композиция, которая ей удается. Шоувумен пообещала поклонникам, что сделает запись этой песни и продемонстрирует им.