Ноги некрасивые, поза неестественная: Фанаты критикуют Екатерину Варнаву

На новой публикации Варнава изображена в момент движения на лестнице. Однако не только это привлекло внимание поклонников, а то, что на этом снимке у знаменитости некрасивые ноги. Саму фотографию Катя Варнава сопроводила постом, в котором написала, что сегодня нормальный день, так как на улице и мороз, и солнце. В конце поста она спросила у своих подписчиков, готовы ли они к весне. На этот вопрос пользователи оставили много комментариев, в которых написали, что готовы к любой весне, какой бы она не была. Также они написали много восхищенных слов по поводу звезды и самого снимка.
Ранее Катя Варнава призналась, что не любит караоке, так как не умеет петь, но есть одна композиция, которая ей удается. Шоувумен пообещала поклонникам, что сделает запись этой песни и продемонстрирует им.