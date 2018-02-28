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| | Елена Валюшкина рассекретила своего возлюбленного

Елена Валюшкина рассекретила своего возлюбленного

Вчера, 23:54
Известная российская актриса театра и кино Елена Валюшкина рассказала о своей личной жизни в эфире телепередачи «Судьба человека». Как выяснилось, у актрисы отношения с избранником, который намного моложе Елены, но телезвезду это мало беспокоит.

Елена Валюшкина рассекретила своего возлюбленного

 

Российская артистка не стесняется афишировать свои отношения и считает, что она имеет полное право вести себя так, как захочется, ведь это ее жизнь. Елена называет своего бойфренда талантливым и отмечает, что все ее мужчины были очень одаренными. Валюшкина также призналась, что пришло время стать счастливой, ведь в жизни ей пришлось перенести очень много горя.

Возлюбленный популярной актрисы режиссер. С Евгением, так зовут молодого избранника Елены, артистка познакомилась на съемочной площадке. Елена Валюшкина не скрывает своего романа с мужчиной, который моложе нее на 21 год. Звезда просто счастлива.
Татьяна Преображенская
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