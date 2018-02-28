Эмбер Херд нечаянно показала подарок Илона Маска

Американскую актрису Эмбер Херд журналисты запечатлели в автомобиле Tesla стоимостью более 800 млн долларов, которую ей подарил Илон Маск. Ранее звезду телеэкранов никогда не видели рядом с этой машиной.

На данный момент Эмбер Херд и Илон Маск испытывают кризис в отношениях. Влюбленные то сообщают корреспондентам о расставании, то их видят идущими в кинотеатр. Актриса и глава компании Space X ввели в заблуждение даже самых искушенных представителей СМИ. Влюбленные ведут себя непредсказуемо, чем делают одолжение папарацци, которые проводят дни в поисках очередной сенсации.

Домбровский Сергей

Эмберт Херд удалось запечатлеть выходящей из авто Tesla. В этот момент Илона Маска не было рядом. По предположениям американских журналистов, влюбленные в очередной раз поругались. Однако подарок в виде электромобиля Tesla актриса не забудет никогда, даже если пара действительно распадется окончательно.