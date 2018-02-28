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| | Дряблость, отеки, восстановление: Бледанс рассказала об операциях и ожогах

Дряблость, отеки, восстановление: Бледанс рассказала об операциях и ожогах

Вчера, 22:42
Эвелина Бледанс выложила в своем Instagram видеоролик об одном из последних посещений ею салона красоты. Звезде была сделана процедура термолифтинга, которая отлично подтягивает кожу, при этом нет необходимости делать операции, а также не остается никаких шрамов. Потрясающий результат в виде более свежей внешности позволяет вернуть молодость и выглядеть потрясающе в любом возрасте.

Дряблость, отеки, восстановление: Бледанс рассказала об операциях и ожогах

 

В ролике Эвелина рассказала, как именно работает аппарат, которым ей делали процедуру и для чего он применяется. В частности он может создать эффект лифтинга в различных зонах тела - на предплечьях, над коленями и, конечно же, на лице, разгладить морщины и улучшить цвет лица, устранить отеки и второй подбородок.

Процедура основана на процессе регенерации, который «включается» при нагревании кожи на 2-3 градуса. При этом кровь начинает активно циркулировать, восстанавливаются жизненно важные процессы в коже, которая словно начинает оживать. Бледанс отметила, что на такие процедуры она ходит раз в неделю. Курс включает от 6 до 8 процедур.

Некоторых пользователей возмутило, что медработник работает с Эвелиной без стерильных перчаток, и они затеяли спор о том, нужны ли перчатки, если нет контакта с кожей, а также могут ли проводиться такие процедуры, когда на коже имеются мелкие ранки или трещинки. Тогда как одна из поклонниц, вообще, заявила, что ее пластический хирург убрал данную процедуру из списка услуг.

Среди подписчиков были и те, кто отметил, что такие процедуры далеко не для всех из-за своей дороговизны. Но Бледанс уже давно высказала позицию, что в женскую красоту можно и нужно инвестировать. Любая женщина должна поддерживать свою красоту и молодость, хотя бы теми способами, которые ей доступны - делать физические упражнения, ухаживать за кожей, правильно питаться и т.д.

Кстати, достойной альтернативой хирургическим подтяжкам Эвелина считает безоперационный фейслифтинг. На лицо знаменитости крепятся специальные пластыри-паучки. В отличие от оперативного метода, после них не остается шрамов или синяков. Походив 3 часа с такими пластырями, можно, после их снятия, сразу же выходить на улицу, не беспокоясь о том, что кого-то шокируешь. Правда, этот способ хорош, чтобы корректировать мелкие недостатки, а для более серьезных проблем с кожей, стоит прибегнуть уже к другим методам.
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