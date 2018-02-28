18-летний сын Синди Кроуфорд показал откровенное фото со своей девушкой

18-летний сын модели из США Синди Кроуфорд Пресли Гербер выложил в Instagram совместное откровенное фото со своей девушкой. В подписи к публикации модель сообщил, что скучает по возлюбленной.

18-летний сын знаменитой модели из США Синди Кроуфорд Пресли Гербер опубликовал в своем Instagram совместное фото со своей девушкой, которая была одета только в купальник. В подписи к публикации парень сообщил, что скучает по своей возлюбленной, а сестра парня Кайя Гербер прокомментировала фото: «Прошел только один день».Поклонники начинающей модели не скупились на комплементы по поводу данного фотоснимка, предполагая, что он мог быть сделан на райском острове. Позже и возлюбленная Пресли Гербера, являющаяся популярным блогером, также опубликовала этот снимок у себя в профиле.Младшую сестру парня Кайю Гербер пользователи Сети не так давно начали подозревать в анорексии из-за излишней худобы. Не так давно 16-летняя девушка завела отношения с моделью из Британии Фентоном Меркеллом.