Модель Анастасия Решетова поделилась фото без макияжа

Российская модель Анастасия Решетова решила ответить на критику. Манекенщица опубликовала в Instagram новый снимок, на котором запечатлена без макияжа. Решетову часто критикуют за частые походы в косметические салоны.

Домбровский Сергей

По мнению поклонников, чрезмерное увлечение макияжем старит девушку. Решетовой всего 22 года, но многие говорят о том, что она выглядит ровесницей своего 34-летнего любовника хип-хоп исполнителя Тимати. Дама решила ответить на придирки подписчиков. Модель выложила в Сеть фото, на котором запечатлена ее натуральная красота. Многие юзеры рекомендовали девушке реже пользоваться услугами косметических салонов, поскольку она лучше выглядит без макияжа.В последнее время Решетову часто обсуждают в обществе. Девушка привыкает к «народной славе», правда чаще в адрес манекенщицы слышатся неприятные слова. Далеко не всем нравится вкус любовницы Тимати. Большинство подписчиков считают, что в таком возрасте можно и нужно выглядеть лучше, чем Решетова.