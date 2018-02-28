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| | Модель Анастасия Решетова поделилась фото без макияжа

Модель Анастасия Решетова поделилась фото без макияжа

Вчера, 21:51
Российская модель Анастасия Решетова решила ответить на критику. Манекенщица опубликовала в Instagram новый снимок, на котором запечатлена без макияжа. Решетову часто критикуют за частые походы в косметические салоны.

Модель Анастасия Решетова поделилась фото без макияжа

 

По мнению поклонников, чрезмерное увлечение макияжем старит девушку. Решетовой всего 22 года, но многие говорят о том, что она выглядит ровесницей своего 34-летнего любовника хип-хоп исполнителя Тимати. Дама решила ответить на придирки подписчиков. Модель выложила в Сеть фото, на котором запечатлена ее натуральная красота. Многие юзеры рекомендовали девушке реже пользоваться услугами косметических салонов, поскольку она лучше выглядит без макияжа.

В последнее время Решетову часто обсуждают в обществе. Девушка привыкает к «народной славе», правда чаще в адрес манекенщицы слышатся неприятные слова. Далеко не всем нравится вкус любовницы Тимати. Большинство подписчиков считают, что в таком возрасте можно и нужно выглядеть лучше, чем Решетова.
Домбровский Сергей
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