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| | Певица Полина Гагарина умилила детским фото в Instagram

Певица Полина Гагарина умилила детским фото в Instagram

Вчера, 23:52
Популярная российская певица Полина Гагарина опубликовала в своем профиле Instagram детское фото. В подписи к публикации звезда похвалила мэра Москвы Сергея Собянина.

Певица Полина Гагарина умилила детским фото в Instagram

 

В собственном профиле в Instagram российская исполнительница Полина Гагарина поделилась фото и воспоминаниями из детства, а также размышляла о необходимости изменений в Москве. Опубликованное фото было сделано в парке, где будущая звезда часто проводила время, будучи ребенком. Когда у Гагариной появились собственные дети, она также часто гуляла в этом месте, но прошлым летом, когда началась перестройка парка, была лишена этой возможности.

Певица Полина Гагарина умилила детским фото в Instagram

 

Певица призналась, что очень злилась из-за шума, грязи и мусора, а также из-за того, что весь парк перекопали и завалили горами земли. Однако, когда ремонтные работы закончились, Гагарина была приятно удивлена итоговым результатом – появились развивающие аттракционы для детей, светодиодная лента и даже классическая музыка. В конце своего эмоционального поста, Гагарина поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за изменения в городе, и поделилась желанием побыстрее выбраться весной в новую «песочницу».
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