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| | Экс-участницу «Дома-2» обвинили в постановочном видео

Экс-участницу «Дома-2» обвинили в постановочном видео

Вчера, 22:58
Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева показала видео из роддома с поздравлениями акушера. Подписчики шокированы «показухой».

Экс-участницу «Дома-2» обвинили в постановочном видео

 

Нелли Ермолаева опубликовала в своём Instagram видео, где она поздравляет акушера, принимавшего у неё роды. Бывшая участница реалити-шоу написала: «Приехали поздравлять нашего врача. Самый лучший врач #Miami я могу на 100% заявить! Спасибо вам за нашего ёжика! Все остальное лично». В ролике видно, как Нелли с мужем и коляской заходит в медицинский центр. Её снимают сразу с нескольких мобильных телефонов. Пользователи так и не поняли, зачем было ввозить коляску в помещение. Подписчики звезды даже поспорили, уместно ли завозить коляску в клинику и не принесёт ли грязь от неё вред будущим мамам.

Экс-участницу «Дома-2» обвинили в постановочном видео

 

Большинство же комментаторов отметили, что демонстрация всех деталей личной жизни, скорее всего, симптом какого-то психологического расстройства: «Интересно, не надоедает ли жизнь под прицелом камер и насколько хватает терпения», «Тем, кто всё время себя фотографирует и снимает, явно пора к психиатру». Многие же пользователи сети подчеркнули, что данное видео — сплошь «показуха» и реклама: «Зашёл в госпиталь, запрыгнул на кресло в чём был, родил с табором родственников, тут же колясон подкатил, ребёнка положил и домой поехал». Менее чем за час видео Нелли посмотрели больше 159 тысяч раз.
Виктория Ниц
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