«В положении можно»": Костенко опубликовала "доказательство" своей беременности

Тяжело быть популярным, стоит, лишь о чем-то заикнутся, и тут о тебе такого напишут. Более недели в социальных сетях обсуждали скандальный снимок, который послужил поводом для насмешек над 23-летней моделью Анастасией Костенко, которая не так давно официально вышла замуж за 30-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Разговоры об измене футболиста своей беременной жене не вели разве что ленивые.

Януш Серпнень

Поклонники пристально присматриваются к каждому снимку едва ли не «под лупу» рассматривая тот или иной кадр. Они стараются заметить любые изменения в лице, фигуре, образе, при этом все трактуется отдельными спецами на свой лад. И вот уже армия почитателей «Мисс России» постановила, что та беременна и засыпав девушку пожеланиями счастья и поздравлениями, констатировала, что все же быть матерью – это чудесно. Правда, не обошлось и без скептиков, которые списали все на чрезмерный аппетит невесты во время свадьбы или же на некачественный кадр.Сама же модель пока помалкивает интригуя фанатов, вызываю у них все больший к этому интерес. Вот и не так давно в социальных сетях молодая супруга выложила очередное фото в свободном свитере, который восхитил большинство подписчиков, но в то же время продолжил песню о беременности супруги Тарасова.Пост - стандартная реклама перманентного макияжа. Анастасия Костенко поинтересовалась у подписчиц, давно ли они ищут хороших мастеров и параллельно порекомендовала им своих. Заодно выразив уверенность, что те будут приятно удивлены технике пудрового напыления, как на брови, так и на губы. Супруга футболиста также уточнила, что смотрится все настолько естественно, что никто не догадается, что вам сделали перманентный макияж. Добавив, что вся эта красота, к тому же, будет держаться полтора года. Не забыла Настя похвастаться, что она сделала себе классическую коррекцию бровей и теперь может забыть об этом на пару недель.Этот пост вызвал десятки тысяч лайков и около сотни комментов. Кому-то показалось на фото, что у модели гигантские и длинные руки, хотя и впрямь, на кадре они вышли неудачно и выглядели как-то неестественно длинными, особенно кисти рук. Но в основном пост касался беременности молодой супруги, а не поднятой ею темы.Правда, отдельные поклонники возмущались: «Какое напыление! Ты же в положении!!!». Но за модель заступились, что поэтому она и сделала классические брови, тогда как всем остальным советует перманент. Уточнив, что классическое оформление бровей - это не напыление, а хна, и в ее положении можно. И даже возмутились, что мол, по-вашему, беременной не стричься, не краситься, не приводить себя в порядок, а сидеть как чушка.Затем пошли сравнения с Анджелиной Джоли, Тарасову называли шикарной и миленькой, яркой и нежной одновременно, подчеркивали красоту ее светящихся глаз. Кто-то отмечал, что животика особо и не видно. А в ответ звучало, конечно, за таким свитером все можно спрятать.