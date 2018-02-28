Андрей Рожков ушел с поста директора «Уральских пельменей»

Комедийный артист Андрей Рожков ушел с поста руководителя творческого объединения «Уральские пельмени». На должность директора была выбрана менеджер по работе с прессой Наталья Ткачева.

Путем голосования акционеров творческого объединения «Уральские пельмени», было принято решение об уходе Андрея Рожкова с поста руководителя. Как объяснила новый директор объединения Наталья Ткачева, для решения административных вопросов участники шоу собираются воспользоваться услугами менеджера.Решение об уходе Рожкова с поста директора было принято единогласно. Новый директор, ранее была ответственна за вопросы, связанные с прессой.Недавно арбитражный суд приступил к рассмотрению дела по отношению к экс-руководителю «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому, который обвинялся в финансовых махинациях с 28 млн рублей. Конфликт между участниками творческого объединения и бывшим директором длится с конца 2015 года, когда Нетиевского сместили с должности.