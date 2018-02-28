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| | Андрей Рожков ушел с поста директора «Уральских пельменей»

Андрей Рожков ушел с поста директора «Уральских пельменей»

Вчера, 22:25
Комедийный артист Андрей Рожков ушел с поста руководителя творческого объединения «Уральские пельмени». На должность директора была выбрана менеджер по работе с прессой Наталья Ткачева.

Андрей Рожков ушел с поста директора «Уральских пельменей»

 

Путем голосования акционеров творческого объединения «Уральские пельмени», было принято решение об уходе Андрея Рожкова с поста руководителя. Как объяснила новый директор объединения Наталья Ткачева, для решения административных вопросов участники шоу собираются воспользоваться услугами менеджера.

Решение об уходе Рожкова с поста директора было принято единогласно. Новый директор, ранее была ответственна за вопросы, связанные с прессой.

Недавно арбитражный суд приступил к рассмотрению дела по отношению к экс-руководителю «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому, который обвинялся в финансовых махинациях с 28 млн рублей. Конфликт между участниками творческого объединения и бывшим директором длится с конца 2015 года, когда Нетиевского сместили с должности.
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