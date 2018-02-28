Французские актрисы организовали движение против сексуальных домогательств

Более 100 французских актрис и сотрудниц сферы производства фильмов организовали движение Now we act, нацеленное на противостояние сексуальным домогательствам. В его состав вошли Ванесса Паради, Жули Гайе и Дайана Крюгер.

Домбровский Сергей

Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters. Актрисы начали собирать деньги на развитие движения. Члены новоиспеченного общества собираются использовать белые ленты на церемонии награждения, которая скоро состоится во Франции. Женщины придумали собственный лозунг и обнародовали открытое письмо с требованием уважать дам. Автором сочинения стала Катрин Денев.Тему сексуальных домогательств в киноиндустрии подняли в прошлом году в США. Актрисы массово начали обвинять в неприличном поведении американского продюсера Харви Вайнштейна. Его отстранили от руководства собственной компанией. Движение против домогательств получило развитие во многих странах. После скандала обвинять в некорректном поведении стали многих звезд шоу-бизнеса.