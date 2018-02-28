Экс-жена Армена Джигарханяна уезжает в Соединенные штаты

Арам Акопян, друг известного российского артиста Армена Джигарханяна, признался, что экс-супруга Армена Татьяна Власова решила уехать в Соединенные штаты.

Татьяна Преображенская

По словам Арама, экс-жена Татьяна Власова собирается переехать поближе к сыну Степану, который уже давно живет в США. Армен Джигарханян планирует выкупить жилплощадь бывшей жены, вернее, ее долю квартиры, так как жилплощадь поделена на две части. Одна часть принадлежала Власовой, а другая продана приобретателю Расстегину. Стоит отметить, что артист намерен приобрести и вторую долю. Но Растеггин не заплатил деньги по договору о купле-продаже и адвокат российского артиста подал в суд иск с требованием признания договора недействительным.Известно, что друзья Армена Джигарханяна планируют помочь популярному артисту с приобретением квартиры и считают, что там ему будет намного уютнее.