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| | Ведущий Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской

Ведущий Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской

Вчера, 20:38
Приятель режиссера Армена Джигарханяна Арам Акопян, проживающий сейчас в Австралии, заявил, что телевизионного ведущего Андрея Малахова вызывал Следственный комитет, и журналист дал показания против экс-супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ведущий Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской

 

Пианистка говорила о своей непричастности к обнародованию записей, на которых запечатлен Армен Джигарханян. По словам Акопяна, это наглая ложь, так как дама самостоятельно передала видеоматериалы в руки Андрея Малахова, о чем телеведущий и сообщил следователям. Цымбалюк-Романовская давно хотела расторгнуть узы брака с Джигарханяном, она намеревалась присвоить все деньги и имущество своего супруга.

По мнению друга артиста, пианистка неоднократно желала смерти своему мужу, но пенсионер чувствует себя нормально, чем расстраивает экс-жену. Никто не мог снять Джигарханяна на камеру в его собственном доме, кроме Цымбалюк-Романовской. Затем эта женщина обнародовала видео и спровоцировала скандал.
Домбровский Сергей
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