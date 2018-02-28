Ведущий Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской

Приятель режиссера Армена Джигарханяна Арам Акопян, проживающий сейчас в Австралии, заявил, что телевизионного ведущего Андрея Малахова вызывал Следственный комитет, и журналист дал показания против экс-супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской.

Домбровский Сергей

Пианистка говорила о своей непричастности к обнародованию записей, на которых запечатлен Армен Джигарханян. По словам Акопяна, это наглая ложь, так как дама самостоятельно передала видеоматериалы в руки Андрея Малахова, о чем телеведущий и сообщил следователям. Цымбалюк-Романовская давно хотела расторгнуть узы брака с Джигарханяном, она намеревалась присвоить все деньги и имущество своего супруга.По мнению друга артиста, пианистка неоднократно желала смерти своему мужу, но пенсионер чувствует себя нормально, чем расстраивает экс-жену. Никто не мог снять Джигарханяна на камеру в его собственном доме, кроме Цымбалюк-Романовской. Затем эта женщина обнародовала видео и спровоцировала скандал.