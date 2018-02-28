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| | Джигарханян собирается отсудить у Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей

Джигарханян собирается отсудить у Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей

Вчера, 20:38
Армен Джигарханян по-прежнему уверен в том, что его уже бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская вовлекла его в аферу и обокрала. Адвокат актера Евгений Парфенов сообщил, что его звездный клиент уже уладил противоречия с предпринимателем Юрием Растегиным, который приобрел долю в квартире Армена Борисовича.

Джигарханян собирается отсудить у Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей

 

Подробно содержание документа, подписанного актером и бизнесменом, юрист раскрывать не стал, лишь сообщил, что он был составлен таким образом, чтобы соблюсти интересы Джигарханяна. Взамен Армен Борисович не стал предъявлять претензии к компании Растегина – ООО «Сфера». Однако к данному моменту миллионы за долю в квартире так и не вернулись к знаменитому артисту, и он уверен, что их похитила Виталина.

Некоторые источники сообщают, что вторым собственником жилплощади в Староконюшенном переулке является вторая супруга артиста Татьяна Власова. Растегин уверяет, что пошел на сделку из-за уверенности в том, что актер испытывает финансовые затруднения. После сделки ООО «Сфера» перевела артисту только половину из 15 миллионов. Отмечается, что вторую половину присвоила третья экс-супруга Армена Борисовича.
Дарья Светозарова
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