«Королева порно» Дженна Джеймсон доказала, что у нее настоящая грудь

Бывшая актриса порно выложила в Сеть фото-доказательства того, что у нее настоящая грудь. 43-летняя «королева порно» Дженна Джеймсон в 2007 году удалила имплантаты из-за проблем со здоровьем.

Популярная порно-актриса Дженна Джеймсон в 2007 году покинула индустрию и прошла операцию по извлечению искусственных имплантатов из груди. В апреле прошлого года 43-летняя Джеймсон стала матерью, с тех пор фото с дочерью постоянно появляются в Instagram знаменитости. Благодаря одному из недавних опубликованных фото, фанаты получили возможность убедиться в том, что грудь экс-порноактрисы действительно натуральная сейчас – на снимке женщина кормит дочь грудью.В подписи к данному снимку Джеймсон сообщила, что хотела бы продлить эти мгновения. Фолловеры поставили более 5 тысяч лайков данной публикации и оставили около трехсот комментариев.Ранее «королева порноиндустрии» стала одной из первых знаменитостей, которая заявила о вреде силиконовых имплантатов для здоровья. Из-за них Джеймсон заработала грыжу позвоночника и рак груди. Из-за имплантатов онкологию долгое время не могли обнаружить, поэтому звезде прошлось пройти тяжелый курс химиотерапии, из-за чего в 33 года стала фактически инвалидом.