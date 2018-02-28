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| | «Королева порно» Дженна Джеймсон доказала, что у нее настоящая грудь

«Королева порно» Дженна Джеймсон доказала, что у нее настоящая грудь

Вчера, 20:18
Бывшая актриса порно выложила в Сеть фото-доказательства того, что у нее настоящая грудь. 43-летняя «королева порно» Дженна Джеймсон в 2007 году удалила имплантаты из-за проблем со здоровьем.

«Королева порно» Дженна Джеймсон доказала, что у нее настоящая грудь

 

Популярная порно-актриса Дженна Джеймсон в 2007 году покинула индустрию и прошла операцию по извлечению искусственных имплантатов из груди. В апреле прошлого года 43-летняя Джеймсон стала матерью, с тех пор фото с дочерью постоянно появляются в Instagram знаменитости. Благодаря одному из недавних опубликованных фото, фанаты получили возможность убедиться в том, что грудь экс-порноактрисы действительно натуральная сейчас – на снимке женщина кормит дочь грудью.

В подписи к данному снимку Джеймсон сообщила, что хотела бы продлить эти мгновения. Фолловеры поставили более 5 тысяч лайков данной публикации и оставили около трехсот комментариев.

Ранее «королева порноиндустрии» стала одной из первых знаменитостей, которая заявила о вреде силиконовых имплантатов для здоровья. Из-за них Джеймсон заработала грыжу позвоночника и рак груди. Из-за имплантатов онкологию долгое время не могли обнаружить, поэтому звезде прошлось пройти тяжелый курс химиотерапии, из-за чего в 33 года стала фактически инвалидом.
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