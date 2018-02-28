NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Полину Гагарину перепутали с её дочерью

Полину Гагарину перепутали с её дочерью

Вчера, 20:02
Певица Полина Гагарина поделилась в Instagram редкой фотографией. Подписчики не могут отличить маму от дочки.

Полину Гагарину перепутали с её дочерью

 

Звезда «Евровидения» Полина Гагарина опубликовала на странице в Instagram свою детскую фотографию и рассказала подписчикам о любимом парке в Москве. По словам певицы, её детство и школьные год прошли в одном из парков столицы. С ним у Гагариной связано много тёплых воспоминаний, но в прошлом году парк начали перестраивать: «Сначала я злилась на шум, мусор, грязь и бесконечную стройку. Невозможно гулять с коляской, все перекопано, перерыто и завалено горами земли. Но теперь я ответственно заявляю, что это того стоило, беру свои слова обратно, так как парк стал ... ну слов нет каким крутым и современным. Вокруг чистота и порядок, все ухоженное, детские площадки оборудованы развивающими аттракционами, горка стала наконец-то безопасной, а вокруг всего парка провели светодиодную ленту, которая создаёт вечером очень уютную атмосферу!». Запись она сопроводила хэштегом #москваялюблютебя.

Подписчики согласились с Полиной, им тоже очень нравится современная Москва. Некоторые заинтересовались, изображена на фотографии сама Полина или же это её дочь Мия: «А это Полина или Мия?». За 10 минут трогательный снимок Полины Гагариной собрал почти 10 тысяч «лайков».
Виктория Ниц
Новости по теме
Полина Гагарина отправилась в саратовскую квартиру, где провела детство
Полина Гагарина отправилась в саратовскую квартиру, где провела детство

Певица Полина Гагарина отправилась в саратовскую квартиру, где провела детство. Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram. Солистку переполнили

Полину Гагарину сравнили с мальчиком-подростком
Полину Гагарину сравнили с мальчиком-подростком

Известная исполнительница Полина Гагарина выложила на странице в Instagram фотографию, на которой её подписчики сначала увидели мальчика-подростка.

Полина Гагарина трогательно поздравила маму с днем рождения
Полина Гагарина трогательно поздравила маму с днем рождения

Полина Гагарина на своей странице в Instagram поздравила свою маму с днём Рождения. Популярная певица сопроводила пост детской фотографией. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости