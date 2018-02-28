Полину Гагарину перепутали с её дочерью

Звезда «Евровидения» Полина Гагарина опубликовала на странице в Instagram свою детскую фотографию и рассказала подписчикам о любимом парке в Москве. По словам певицы, её детство и школьные год прошли в одном из парков столицы. С ним у Гагариной связано много тёплых воспоминаний, но в прошлом году парк начали перестраивать: «Сначала я злилась на шум, мусор, грязь и бесконечную стройку. Невозможно гулять с коляской, все перекопано, перерыто и завалено горами земли. Но теперь я ответственно заявляю, что это того стоило, беру свои слова обратно, так как парк стал ... ну слов нет каким крутым и современным. Вокруг чистота и порядок, все ухоженное, детские площадки оборудованы развивающими аттракционами, горка стала наконец-то безопасной, а вокруг всего парка провели светодиодную ленту, которая создаёт вечером очень уютную атмосферу!». Запись она сопроводила хэштегом #москваялюблютебя.
Подписчики согласились с Полиной, им тоже очень нравится современная Москва. Некоторые заинтересовались, изображена на фотографии сама Полина или же это её дочь Мия: «А это Полина или Мия?». За 10 минут трогательный снимок Полины Гагариной собрал почти 10 тысяч «лайков».