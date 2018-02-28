Полину Гагарину перепутали с её дочерью

Певица Полина Гагарина поделилась в Instagram редкой фотографией. Подписчики не могут отличить маму от дочки.

Виктория Ниц

Звезда «Евровидения» Полина Гагарина опубликовала на странице в Instagram свою детскую фотографию и рассказала подписчикам о любимом парке в Москве. По словам певицы, её детство и школьные год прошли в одном из парков столицы. С ним у Гагариной связано много тёплых воспоминаний, но в прошлом году парк начали перестраивать:. Запись она сопроводила хэштегом #москваялюблютебя.Подписчики согласились с Полиной, им тоже очень нравится современная Москва. Некоторые заинтересовались, изображена на фотографии сама Полина или же это её дочь Мия:. За 10 минут трогательный снимок Полины Гагариной собрал почти 10 тысяч «лайков».