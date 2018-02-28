Иван Ургант в шоке от дебатов Жириновского и Собчак

Известный российский шоумен Иван Ургант поделился впечатлением о предвыборных дебатах, на которых повздорили два кандидата в президенты России.

На фотографии, опубликованной в Instagram видно, как Иван Ургант сосредоточенно следит за дебатами Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Российский телеведущий и сам прекрасно осведомлен, что «градус и накал» отображены на его лице. Дебаты двух кандидатов переросли в ссору и взаимные обвинения, дело может дойти до суда. Владимир Вольфович отказывается воспринимать бывшую ведущую «Дома-2», Ксения в свою очередь назвала его «дедушкой».Подписчики Урганта не оставили ссору двух кандидатов в президенты без внимания и отреагировали на происходящее соответственно, назвав все происходящее «цирком»., - рассуждают подписчики Ивана.