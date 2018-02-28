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| | «Подумала, что она рожает»: Водянова в пижаме раскорячилась на столе

«Подумала, что она рожает»: Водянова в пижаме раскорячилась на столе

Вчера, 20:41
Российская супермодель Наталья Водянова регулярно старается радовать своих подписчиков новыми снимками. В этот раз она решила поделиться с ними радостью в день своего рождения и вызвала своим постом небывалый доселе интерес - до сотни тысяч лайков и тысячи комментов с поздравлениями и пожеланиями. Как выразилась сама актриса и филантроп, подписав фото, день у нее вышел с хорошим стартом, и ей приятно, когда друзья, любимые и родные ежегодно «заставляют» ее полюбить этот день.

«Подумала, что она рожает»: Водянова в пижаме раскорячилась на столе

 

В своих поздравлениях подписчики называли Водянову великолепной и светлой феей, заявляя, что если бы она баллотировалась на пост президента РФ, то они все пошли бы голосовать именно за нее. Многие считают Наталью хорошим примером быть сильным, насколько это возможно, но при этом оставаться женщиной, хорошей мамой, не теряя свою личность. Супермодели желали счастья, любви, развиваться и продолжать делиться своими лучами солнца, которые исходят от нее постоянно, всегда оставаться такой же доброй, с обнаженным сердцем ко всему миру и чтоб мир отвечал ей тем же.

Актрису и филантропа самую красивую и прекрасную, чудесную и волшебную, добросердечную и открытую, задорную и весёлую, модную женщину и девушку, маму и дочь благодарили за отличную картинку с воздушными шарами. Желая ей больше радостных моментов и светлых мгновений, здоровья и силы, счастья и ярких эмоций, искренности, вдохновения и конечно же любви.

Натальей не устают восхищаться, желая счастья и семейного благополучия, интересного и содержательного жизненного пути, всегда идти уверенным шагом, с прямой осанкой и стараться смотреть только вперёд. Быть примером и образцом для подражания, в первую очередь, для детей, помогая нуждающимся, которых она встретит на своем пути.

Но очевидно радость праздничного настроения в ее день рождения, не всем пришлась по душе. У отдельных личностей ее радость лишь вызвала приступ настоящего раздражение: «Интересно, а поза на фото ни кого не смущает? Все нормально? А то, я подумала, что Водянова рожает». Были и откровенно пошлые комментарии о девушке с четырьмя руками, хорошо раздвигающей ноги и намеками на желание познакомится.
Януш Серпнень
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