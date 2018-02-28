Элисон Паркер показала грудь на эротическом фото

Популярная американская модель Элисон Паркер разместила в Instagram новую фотографию, которая взбудоражила воображение пользователей. На снимке знаменитость показала свою аппетитную грудь.

На фотокарточке Элисон предстала перед поклонниками с полностью расстегнутым платьем впереди. Снимок сделан в спальне модели, так как видна ее кровать. Помимо платья на знаменитости надеты только трусики и прекрасно видна сексуальная грудь. Поклонники в своих комментариях восхваляли формы и аппетитную фигуру 22-летней модели. Отметим, что за час публикация набрала более 21 тысячи лайков.

Анна Котова

Напоминаем, что ранее Элисон Паркер опубликовала видео, на котором демонстрировала поклонникам свою сексуальную попу. Через несколько секунд записи Элисон начинает гладить руками ягодицы, а затем трясти ими как афроамериканки в танцах. Поклонники так раззадорились этой записью, что начали подначивать модель, чтобы она публиковала больше эротических снимков и видео.