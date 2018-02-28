СМИ: Иван Ургант и Ксения Собчак живут вместе

СМИ стало известно, где обитают российские селебрити. Так в «Клубном доме на Смоленском бульваре» поселились Иван Ургант, Никита Михалков и Ксения Собчак.

Виктория Озерова

Журналисты выяснили, какие районы столицы РФ больше всего привлекают звезд отечественного шоу-бизнеса. Так высотка на Котельнической набережной считается у кинодеятелей святыней, ведь именно там снимались сцены многих фильмов и сериалов. Апартаменты там имеют Дмитрий Нагиев, Вилли Токарев, Валерий Николаев и другие. Недалеко от них, в «Клубном доме на Смоленском бульваре» поселились Никита Михалков, Иван Ургант и Ксения Собчак. Много звезд собрал комплекс «Триумф-Палас» в Хорошевском районе, среди владельцев квартир Алсу, Илья Овербух, певица Максим, Дима Билан и Максим Фадеев.Следует отметить, что большинство деятелей отечественного шоу-бизнеса предпочитают приобретать квадратные метры в центре и на западе Москвы.