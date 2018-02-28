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| | Ректор известного университета назвала "шлюхой" экс-супругу Джихарханяна

Ректор известного университета назвала "шлюхой" экс-супругу Джихарханяна

Вчера, 19:46
Элина Мазур раскрыла секреты из прошлого экс-супруги Джигарханяна. Она открыла скандальные подробности на передаче «Прямой эфир» канала «Россия». Вероника Коган, подозреваемая в покровительстве Виталины, считает ее «шлюхой».

Ректор известного университета назвала "шлюхой" экс-супругу Джихарханяна

 

Элина Мазур, некогда подруга Цимбалюк-Романовской, раскрыла результаты собственного расследования нашумевшего развода Армена Джигарханяна. По ее мнению Виталина не могла обойтись без вмешательства третьего лица. На передаче она открыла, что неизвестнымпокровителем была ректор Государственной классической академии Вероника Ирина-Коган. Она была руководителем Виталины еще до того, как она познакомилась со своим мужем. Помимо этого открылись подробности того, что Цымбалюк-Романовская поместила камеры в кабинете для слежки за Джигарханяном.

Вероника Коган рассказала о том, что Виталина действительно следила за артистом в его рабочем кабинете. Делала она это для того, чтобы знать, чем занимается Армен в ее отсутствие. Подозрения насчет своего покровительства она отвергла, а саму Виталину назвала «шлюхой».
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