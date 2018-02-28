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| | Робби Уильямс поделился своим «страхом», из-за которого отменил концерты в России

Робби Уильямс поделился своим «страхом», из-за которого отменил концерты в России

Вчера, 18:51
Робби Уильямс поведал о своем «темном» страхе, который стал причиной отмены концертов в России.

Робби Уильямс поделился своим «страхом», из-за которого отменил концерты в России

 

Известного британского певца мучает опасная болезнь. 2 сентября во время выступления в Цюрихе у артиста случился приступ, который сильно напугал его. Все гастрольные туры британского музыканта были отменены.

После этого случая музыкант был направлен в отделение интенсивной терапии, где пробыл около недели. В его мозгу врачи обнаружили неоднозначные «аномалии», схожие со сгустками крови. Сейчас Робби Уильямс не скрывает, что боится за свою жизнь. Главный его страх – повторить судьбу Джорджа Майкла, умершего в 2016 году от острой сердечной недостаточности.

Известно, что ранее болезнь себя уже проявляла. Но тогда артист был еще молод, и приступы меньше влияли на его эмоциональное состояние. Известно, что болезнь 44-летнего музыканта связана с употреблением алкоголя и наркотиков в молодости.
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