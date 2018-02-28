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| | 16-летняя звезда «Папиных дочек» готовится к следующей Олимпиаде

16-летняя звезда «Папиных дочек» готовится к следующей Олимпиаде

Вчера, 18:30
Полюбившаяся всем зрителям в роли Пуговки-Полины Васнецовой из «Папиных дочек» Екатерина Старшова продолжает приятно удивлять фанатов. Очередной ее пост в Instagram посвящен спортивной тематике. Оказывается, 16-летняя Катя увлеклась фигурным катанием и намерена принять участие в следующей зимней Олимпиаде. Ради этого она тренируется во Дворце спорта «Москвич».

16-летняя звезда «Папиных дочек» готовится к следующей Олимпиаде

 

Катя почти виртуозно выполнила вращение, а после аксель, являющийся обязательным элементом в парном фигурном катании, и завершила двойным риттбергером.

16-летняя звезда «Папиных дочек» готовится к следующей Олимпиаде

 

Поклонники пришли в восторг от очередного таланта Пуговки. «Умница, красавица, спортсменка, а теперь и будущая олимпийская чемпионка», - умиляются пользователи в комментариях к ролику. Фанаты засыпали девушку вопросами о ее занятиях. Их интересовала каждая мелочь: с какого возраста Катя в спорте, по сколько часов в день тренируется и кто привил ей любовь к фигурному катанию. Они похвалили актрису за усердие и уверили, что такая целеустремленная девочка обязательно возьмет золото.

Однако радовались за Катю не все. Нашлись «эксперты», которые посоветовали ей не надеяться на лавры олимпийца, а повесить коньки на гвоздик. По их мнению, элементы у Старшовой весьма незамысловатые. Всего ролик знаменитости набрал около 40 тысяч просмотров за день пребывания в интернете.
Дарья Светозарова
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