16-летняя звезда «Папиных дочек» готовится к следующей Олимпиаде

Катя почти виртуозно выполнила вращение, а после аксель, являющийся обязательным элементом в парном фигурном катании, и завершила двойным риттбергером.
Поклонники пришли в восторг от очередного таланта Пуговки. «Умница, красавица, спортсменка, а теперь и будущая олимпийская чемпионка», - умиляются пользователи в комментариях к ролику. Фанаты засыпали девушку вопросами о ее занятиях. Их интересовала каждая мелочь: с какого возраста Катя в спорте, по сколько часов в день тренируется и кто привил ей любовь к фигурному катанию. Они похвалили актрису за усердие и уверили, что такая целеустремленная девочка обязательно возьмет золото.
Однако радовались за Катю не все. Нашлись «эксперты», которые посоветовали ей не надеяться на лавры олимпийца, а повесить коньки на гвоздик. По их мнению, элементы у Старшовой весьма незамысловатые. Всего ролик знаменитости набрал около 40 тысяч просмотров за день пребывания в интернете.