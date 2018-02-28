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| | Игорь Николаев рассказал, почему не попадет в Царство Божие

Игорь Николаев рассказал, почему не попадет в Царство Божие

Сегодня, 17:52
Игорь Николаев рассказал, почему ему никогда не попасть в Царство Божие. Чтобы объяснить свою мысль он привел цитату из Библии, где рассказал, что верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в упомянутое царство.

Игорь Николаев рассказал, почему не попадет в Царство Божие

 

«Это, дорогие мои, вовсе не метафора, как вы могли подумать. Вполне конкретное название ворот, а точнее, как видите лаза под названием «Игольное ушко». Все дело в том, что все ворота в Иерусалим на ночь закрывались, а потому домашнему скоту и гужевому транспорту попасть в город из города было просто невозможно», - пишет Николаев.
 
Иерусалим он упомянул не просто так. На данный момент российский певец и композитор находится именно там.

 

«Для тех, кто заблудился, мог пройти через брешь в стене, которую называют «Игольное ушко» из-за своей формы она заужена для ног и расширена для головы и туловища. Именно поэтому фраза Спасителя была ясна и понятна жителям Иерусалима, которые прекрасно знали, что верблюд никогда не сможет пройти через Игольное Ушко», - резюмировал свой рассказал Николаев.
Николай Офицеров
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