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| | Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич стала мамой во второй раз

Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич стала мамой во второй раз

Сегодня, 17:07
Елена Ясевич, бывшая участница мистического проекта «Битва экстрасенсов», стала мамой во второй раз. Совместную фотографию с новорожденной дочерью она показала прямо из родильной палаты. Рожать Ясевич решила в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. На данный момент она принимает поздравления от родственников и друзей.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич стала мамой во второй раз

 

На своей страничке в социальной сети участница «Битвы экстрасенсов» уже разместила фотографию дочки, причем абсолютно не боясь сглаза или чего-либо в таком роде, показала всем ее милое личико. Девочку решили назвать Татьяной.

«Знакомьтесь! Это Татьяна Валерьевна. Вот так мы и проводили последний день зимы и решили вступить в новую, счастливую жизнь. Чего желаем и всем вам», - подписала трогательный кадр счастлива мама.

В комментариях к публикации подписчики начали повально поздравлять семью Елены с этим радостным событием и пожелали новорожденной девочке и ее маме крепкого здоровья.
Николай Офицеров
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