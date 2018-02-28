Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич стала мамой во второй раз

Елена Ясевич, бывшая участница мистического проекта «Битва экстрасенсов», стала мамой во второй раз. Совместную фотографию с новорожденной дочерью она показала прямо из родильной палаты. Рожать Ясевич решила в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. На данный момент она принимает поздравления от родственников и друзей.

Николай Офицеров

На своей страничке в социальной сети участница «Битвы экстрасенсов» уже разместила фотографию дочки, причем абсолютно не боясь сглаза или чего-либо в таком роде, показала всем ее милое личико. Девочку решили назвать Татьяной.», - подписала трогательный кадр счастлива мама.В комментариях к публикации подписчики начали повально поздравлять семью Елены с этим радостным событием и пожелали новорожденной девочке и ее маме крепкого здоровья.