Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич стала мамой во второй раз

На своей страничке в социальной сети участница «Битвы экстрасенсов» уже разместила фотографию дочки, причем абсолютно не боясь сглаза или чего-либо в таком роде, показала всем ее милое личико. Девочку решили назвать Татьяной.
«Знакомьтесь! Это Татьяна Валерьевна. Вот так мы и проводили последний день зимы и решили вступить в новую, счастливую жизнь. Чего желаем и всем вам», - подписала трогательный кадр счастлива мама.
В комментариях к публикации подписчики начали повально поздравлять семью Елены с этим радостным событием и пожелали новорожденной девочке и ее маме крепкого здоровья.