Елена Валюшкина едва не погибла во время беременности

Известная отечественная актриса кино и театра Елена Валюшкина стала очередной гостьей популярной телепередачи «Судьба человека», где поведала о том, как едва не рассталась с жизнью во время своей беременности.

Александр Вест

Вспоминая о своём первом браке, Валюшкина рассказала о том, что считает его своей величайшей ошибкой, так как супруг буквально оставил на ней проклятье, когда она уходила от него. Во втором браке основные сложности вызывал диагноз, который поставили Елене врачи, уведомив её о бесплодии. Однако Валюшкиной всё же удалось забеременеть, но это едва не стоило ей жизни, так как вынашивая своего ребёнка, она испытала клиническую смерть.Актриса заверила, что её не хотели принимать в роддомах из-за наличия ряда патологий, советуя ей сделать аборт. Несмотря на указание врачей, Елена Валюшкина выносила дочь Машу, хотя её и пришлось выхаживать в специальном боксе. Елена заметила, что клиническая смерть у неё наступила из-за обильного кровотечения, открывшегося во время беременности.