Фан-встреча Ольги Бузовой в Благовещенске вызвала негодование пользователей

Ольга Бузова недавно побывала на встрече с фанатами в Благовещенске, чем не преминула поделиться в личном микроблоге. Ярые поклонники исполнительницы вызвали у пользователей не умиление, а возмущение и раздражение.

Виктория Озерова

В своем Instagram-аккаунте Ольга Бузова с восторгом рассказала о фан-встрече в Благовещенске. Певица отметила, что такого у нее не было еще ни в одном городе, а саму ее засыпали подарками. Не успела исполнительница прибыть в город, как ее встретили самые ярые почитатели танцами под песню «Мало половин» и сердцем из лепестков роз. К ведущей подбежал маленький фанат, которого она взяла на руки.Несмотря на восторг самой Бузовой, у пользователей такая встреча вызвала только негативные эмоции, больше всего не понравились общественности странные танцы одного из фанатов. Народ буквально заорал от возмущения, отметив, что творчеством Бузовой могут увлекаться только «малолетки и геи».