Пелагея прокомментировала слухи о разводе

Мужа Пелагеи Ивана Телегина заподозрили в неверности: он целовался с другой. Певица опровергает слухи о разводе и называет поклонниц мужа «девушками лёгкого поведения».

Иван Телегин, олимпийский чемпион по хоккею и муж певицы Пелагеи, на праздновании своего дня рождения целовался с Кариной Лебедевой. В интернете появилось фото, где девушка целует спортсмена в губы. Кроме того, Лебедева присутствовала на встрече сборной России по хоккею в аэропорту. Пелагея, кстати, не была на празднике своего мужа, что только добавляет пользователям интернета подозрений, что у пары не всё в порядке.

Виктория Ниц

Однако певица Пелагея успокоила своих фанатов и заверила их, что отношения с мужем у неё в полном порядке. Она пояснила: « Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Всё круто, я горжусь своим мужем».