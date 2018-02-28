NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Пелагея прокомментировала слухи о разводе

Пелагея прокомментировала слухи о разводе

Сегодня, 16:48
Мужа Пелагеи Ивана Телегина заподозрили в неверности: он целовался с другой. Певица опровергает слухи о разводе и называет поклонниц мужа «девушками лёгкого поведения».

Пелагея прокомментировала слухи о разводе

 

Иван Телегин, олимпийский чемпион по хоккею и муж певицы Пелагеи, на праздновании своего дня рождения целовался с Кариной Лебедевой. В интернете появилось фото, где девушка целует спортсмена в губы. Кроме того, Лебедева присутствовала на встрече сборной России по хоккею в аэропорту. Пелагея, кстати, не была на празднике своего мужа, что только добавляет пользователям интернета подозрений, что у пары не всё в порядке.

Пелагея прокомментировала слухи о разводе

 

Однако певица Пелагея успокоила своих фанатов и заверила их, что отношения с мужем у неё в полном порядке. Она пояснила: « Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Всё круто, я горжусь своим мужем».
Виктория Ниц
Новости по теме
Мужа Пелагеи заподозрили в измене с брюнеткой
Мужа Пелагеи заподозрили в измене с брюнеткой

Поклонники известной российской певицы Пелагеи не на шутку обеспокоились исходом её семейного счастья, так как её супруг Иван Телегин был замечен целующимся с

Пелагея не увела возлюбленного у беременной девушки
Пелагея не увела возлюбленного у беременной девушки

Российская певица Пелагея заявила, что не уводила Ивана Телегина из семьи. Таким образом она прокомментировала слухи, продолжающиеся больше одного года.

СМИ: Певица Пелагея выходит замуж за хоккеиста Ивана Телегина
СМИ: Певица Пелагея выходит замуж за хоккеиста Ивана Телегина

В Сети стали появляться слухи о том, что известная в РФ певица Пелагея собирается выйти замуж за российского хоккеиста Ивана Телегина. СМИ заговорили о свадьбе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости