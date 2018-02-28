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| | Рассел Кроу после развода распродаёт мебель и гитары

Рассел Кроу после развода распродаёт мебель и гитары

Сегодня, 16:50
Известный голливудский актёр Рассел Кроу с помощью торгового дома Sotheby’s Australia организовал аукцион, получивший название «Рассел Кроу: Искусство развода», на котором будут распроданы все ненужные ему вещи, оставшиеся после бракоразводного процесса.

Рассел Кроу после развода распродаёт мебель и гитары

 

На аукционе будут представлены более 220 лотов, принадлежащих Расселу Кроу. Среди наиболее интересных вещей, с которыми решил распрощаться голливудский актёр, стоит отметить различные предметы искусства, музыкальные инструменты, разнообразные часы, предметы мебели и другие вещи, накопившиеся в личной коллекции Кроу. Заметим, в числе лотов также содержатся два мотоцикла, автомобиль марки Mercedes-Benz, скрипка и 19 гитар. Покупатели смогут приобрести части из костюма гладиатора, в которые Рассел Кроу был облачён во время съёмок одноименного фильма.

Некоторые пользователи поспешили узнать у актёра причину продажи его часов, на что Рассел Кроу ответил, что купив два мотоцикла, он обнаружил, что является обладателем всего одной задницы, а данный принцип работает и с часами.
Александр Вест
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