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| | «Ты же мать!»: Ким Кардашьян в постели засветила голые ягодицы

«Ты же мать!»: Ким Кардашьян в постели засветила голые ягодицы

Сегодня, 16:23
Известная светская львица и звезда Instagram Ким Кардашьян возмутила интернет-пользователей новой провокационной фотографией в Сети. На этот раз эпатажная девушка в постели засветила крупные голые ягодицы.

«Ты же мать!»: Ким Кардашьян в постели засветила голые ягодицы

 

Сеть облетели новые фото Ким Кардашьян, где звезда лежит в собственной постели в откровенной позе. На знаменитости надето лишь боди телесного цвета и легкий кардиган, который совершенно не прикрывает голые ягодицы знаменитости.

Поклонники были возмущены подобным снимком и стали утверждать, что мать троих детей должна вести себя намного скромнее и не выставлять подобные эротические фото для всеобщего обозрения. Тем не менее, фотографию Ким в постели оценили почти два миллиона поклонников менее чем за сутки.
Светлана Славянская
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