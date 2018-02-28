«Ты же мать!»: Ким Кардашьян в постели засветила голые ягодицы

Известная светская львица и звезда Instagram Ким Кардашьян возмутила интернет-пользователей новой провокационной фотографией в Сети. На этот раз эпатажная девушка в постели засветила крупные голые ягодицы.

Светлана Славянская

Сеть облетели новые фото Ким Кардашьян, где звезда лежит в собственной постели в откровенной позе. На знаменитости надето лишь боди телесного цвета и легкий кардиган, который совершенно не прикрывает голые ягодицы знаменитости.Поклонники были возмущены подобным снимком и стали утверждать, что мать троих детей должна вести себя намного скромнее и не выставлять подобные эротические фото для всеобщего обозрения. Тем не менее, фотографию Ким в постели оценили почти два миллиона поклонников менее чем за сутки.