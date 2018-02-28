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| | Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру

Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру

Сегодня, 16:29
Прославленная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом активного обсуждения в Сети. На этот раз поклонников балерины не устроила её фигура, которую фанаты Волочковой назвали мужской.

Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру

 

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой появились очередные фотографии, на которых она продемонстрировала спортивно-развлекательный комплекс, в котором она предпочитает заниматься и проводить свободное время. На одной из опубликованных фотографий Волочкова сидела на коленях у своего возлюбленного мужчины, а из-за ракурса снимка многим фанатам балерины показалось, что её плечи гораздо шире, чем у её избранника.

В комментариях подписчики Анастасии тут же поспешили высказать своё недовольство относительно фигуры Волочковой, которая по их мнению, могла быть и более женственной. Заметим, что Анастасия оставила без внимания подобные выпады, а в описании к публикации заметила, что журналисты почему-то любят подлавливать её избранника возле его офиса для получения эксклюзивного интервью в режиме инкогнито.
Александр Вест
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